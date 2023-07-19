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02:17, 19 июля 2023Мир

В ЕС исключили принятие Турции в союз до конца 2024 года

В ЕС исключили возможность включения Турции в союз до конца 2024 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Турцию не смогут принять в Евросоюз (ЕС) в 2024 году, так как для процесса вступления требуется время. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его слова приводят «Известия».

Стано отметил, что процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы. Он также добавил, что союз пока не готов предоставить Турции безвизовый режим.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов оценил вероятность принятия Турции в международное экономико-политическое объединение в обмен на согласие на членство Швеции в НАТО. По его словам, Анкара добивается от Евросоюза лишь торговых преференций и безвиза в обмен на согласие взять в Североатлантический альянс Стокгольм.

11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО.

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    Екатерина Подвигина
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