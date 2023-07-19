В Госдуме ответили на намерение США ввести против Киргизии санкции из-за России

Депутат Журова удивилась планам США ввести против Киргизии санкции из-за России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала сообщения СМИ о намерениях Белого дома ввести санкции против Киргизии из-за нарушения санкций против России. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразила уверенность, что подобные меры не повлияют на российско-киргизские отношения.

«Вопрос в том, как в США это будут отслеживать, какая часть торговли между Россией и Киргизией — это санкционные товары, а какая — нет. Не знаю, как они будут это контролировать, создавать какие-то комиссии, возможно, полностью прекратить товарооборот? Особенно, если расчеты идут в рублях через наши системы финансовых расчетов», — сказала парламентарий.

Более того, Журова подчеркнула, что США не удастся «рассорить» Россию и Киргизию.

«Понятно, что нам пытаются закрыть все пути, но мы к этому моменту уже сможем развиться в достаточно, чтобы не было нужно взаимодействовать с другими странами, чтобы нам что-то привозили», — добавила депутат.

Ранее The Washington Post сообщила, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций. Отмечается, что таким образом они хотят вынудить Киргизию прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров.

«Администрация [американского президента Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материале издания.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на вероятное введение против Бишкека санкций США.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал представитель Кремля..