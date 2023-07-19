Экономист оценил перспективность вложений в валюту

Экономист Беляев посоветовал вкладываться в валюту для сохранения сбережений

Вкладывать сбережения в валюту для получения прибыли сейчас не имеет смысла, однако это можно и нужно делать, если речь идет о сохранении средств, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Перспективность подобных инвестиций он оценил в беседе с «Лентой.ру».

В ближайшее время российская экономика не столкнется с кризисом, но и особого прогресса не будет, полагает эксперт. Исходя из этого, он сделал вывод о том, что укрепления рубля ожидать не стоит, но подчеркнул, что вполне вероятны инфляционные моменты.

«Если речь идет о периоде на полгода-год вперед и о сохранении денег, а не о получении дополнительной прибыли, то тогда в валюту вкладываться можно и нужно», — поделился экономист.

Речь не только о долларе, но и о евро. К евро рубль обесценивается еще быстрее и устойчивее. Уже и юань 12 с копейками, хотя недавно он был еще десятку. Это индикатор того, что рубль — не самая сильная и устойчивая валюта Михаил Беляев экономист

При этом Беляев посоветовал не ждать укрепления рубля, чтобы закупиться валютой. «Все равно курс будет колебаться в диапазоне 90-91. Если у вас не очень большие объемы, то сидеть и ждать колебаний не имеет смысла. Во-первых, угадать сложно, во-вторых, вы ничего не выиграете и ничего особо не проиграете по сравнению с тем, что вы пытаетесь сохранить на год», — пояснил он.

Покупать валюту не следует лишь в те дни, когда курс скакнул под воздействием конъюнктуры, то есть каких-то информационных факторов. «Можно подождать следующего дня, когда произойдет коррекция, и в коррекции купить», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 19 июля, курс евро достиг 102,74 рубля, что стало новым максимумом с марта 2022 года. Доллар поднимался до 91,42 рубля, юань доходил до 12,67 рубля.

