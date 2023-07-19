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12:38, 19 июля 2023Россия

Появилось видео уничтожения дрейфующей украинской мины в Черном море

Минобороны показало кадры с уничтожением вертолетом дрейфующей мины ВСУ в Черном море

Минобороны России показало кадры уничтожения вертолетом Ка-27 дрейфующей мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах видно, как экипаж вертолета стреляет по мине из пулемета. В один момент военнослужащие достигают своей цели, и боеприпас взрывается.

Отмечается, что украинскую мину в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор обнаружил экипаж патрульного корабля «Сергей Котов» Черноморского флота, который выполнял задачи в юго-западной части Черного моря.

Ранее Черноморский флот объявил предупреждение из-за бесконтрольно дрейфующей украинской мины, которую обнаружили в северо-западной части Черного моря. Уточняется, что взрывное устройство было выставлено украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года во время минирования прибрежной части.

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    Никита Абрамов
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