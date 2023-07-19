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05:16, 19 июля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о второй за ночь волне взрывов в Киеве

RusVesna сообщила о второй волне взрывов в Киеве в ночь на 19 июля

Фото: Globallookpress.com

Вторая за ночь с 18 на 19 июля волна взрывов прогремела в столице Украины Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что, как и в первый раз, атака велась дронами-камикадзе. О ней стало известно около 5:00 мск. Первая волна, по данным Telegram-канала, прошла двумя часами ранее.

Этой же ночью серия мощных взрывов прозвучала в украинском портовом городе Одесса. В регионе была объявлена воздушная тревога. По утверждению Telegram-канала «Военкоры русской весны», вероятно, поражено топливохранилище. На это указывает «мощнейший взрыв и столб огня» в том районе.

Днем 18 июля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников. Среди прочего, удар наносился высокоточным оружием морского базирования по месту изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы.

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    Екатерина Подвигина
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