Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 19 июля 2023Россия

Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму

ТАСС: в районе пожара на военном полигоне в Крыму продолжают слышать взрывы

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В районе пожара на военном полигоне в Кировском районе в Крыму продолжают слышать взрывы. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

Репортер разъяснил, что подъезды к месту происшествия на полуострове перекрыли оперативные службы. По его словам, ближайший населенный пункт, где был развернут оперштаб — село Кринички, которое располагается недалеко от поселка Старый Крым. Здесь слышны множественные звуки взрывов.

В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что сотрудники ведомства прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.

До этого сообщалось, что власти Крыма решили эвакуировать жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Пожар на полигоне в Крыму произошел рано утром в среду, 19 июля. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов. Из-за пожара на объекте на полуострове создали оперативный штаб.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

    Буйнов рассказал о дружбе с Пугачевой после ее отъезда из России

    Власти Крыма заявили о продолжающейся детонации боеприпасов на военном полигоне

    Россиянин изрезал знакомого в санатории из-за оскорблений и попал под следствие

    Федоров оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

    Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму

    Россиянам раскрыли способы удалить пятна от ягод и пота с одежды

    Два оборудованных камерами беспилотника упали в Подмосковье

    МИД назвал фейком сообщение о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

    Стала известна предлагаемая Малкому в саудовском клубе зарплата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости