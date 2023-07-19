Стало известно о продолжающихся взрывах в районе военного полигона в Крыму

ТАСС: в районе пожара на военном полигоне в Крыму продолжают слышать взрывы

В районе пожара на военном полигоне в Кировском районе в Крыму продолжают слышать взрывы. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

Репортер разъяснил, что подъезды к месту происшествия на полуострове перекрыли оперативные службы. По его словам, ближайший населенный пункт, где был развернут оперштаб — село Кринички, которое располагается недалеко от поселка Старый Крым. Здесь слышны множественные звуки взрывов.

В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что сотрудники ведомства прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.

До этого сообщалось, что власти Крыма решили эвакуировать жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Пожар на полигоне в Крыму произошел рано утром в среду, 19 июля. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов. Из-за пожара на объекте на полуострове создали оперативный штаб.