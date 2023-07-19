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20:44, 19 июля 2023Ценности

Раскрыты способы спать с мокрыми волосами без вреда для них

Дерматолог Брендан Кэмп посоветовал после мытья головы высушить феном концы и корни волос

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Сертифицированные дерматологи Брендан Кэмп и Анна Чакон раскрыли способы спать с мокрыми волосами без вреда для них. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Сон с влажными прядями может вызвать появление перхоти, неприятный запах и раздражение кожи головы. «Влажная среда является рассадником микробов, в том числе бактерий и дрожжей», — предупредил Кэмп и отметил, что мокрые волосы более склонны к ломкости и становятся восприимчивы к различным повреждениям.

Специалисты дали несколько советов по безопасному сну с влажной шевелюрой. Так, после мытья головы необходимо высушить волосы с помощью полотенца. После этого можно взять фен и пройтись им по корням и концам волос с целью предотвратить размножение бактерий. Затем следует положить на подушку чистое полотенце и распределить пряди по всей его поверхности. Эксперты также предложили заплести волосы в косу или обернуть их специальной повязкой, чтобы избежать повреждений из-за трения.

Ранее парикмахер Пол Ральф назвал главные ошибки при уходе, которые портят волосы. В первую очередь специалист рассказал, что зачастую люди с тонкими прядями не используют кондиционер из-за ложного предположения, что он утяжеляет их.

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    Мария Винар
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