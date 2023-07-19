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21:09, 19 июля 2023Забота о себе

Робби Уильямс рассказал о психическом расстройстве

49-летний певец Робби Уильямс рассказал о ненависти к себе из-за дисморфофобии

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

49-летний британский певец Робби Уильямс рассказал, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, проявляющимся излишне критичным отношением к своей внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

Уильямс признался, что из-за этого расстройства на протяжении многих лет постоянно испытывает ненависть к себе и своему телу. По словам музыканта, он чересчур критично относится к своему весу и мог бы написать целую книгу, посвященную «уродству чувствовать себя уродливым».

Если появится джинн и скажет, что вашей суперсилой может быть способность летать или есть то, что хочется, и оставаться в своем целевом весе, — я бы выбрал второе

Робби Уильямс
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Уильямс подчеркнул, что от природы склонен к полноте и с легкостью может быстро набрать больше 18 килограммов лишнего веса, что лишь усиливает его дисморфофобию. При этом даже в периоды, когда певец доволен своим телосложением, он критикует себя за то, что выглядит слишком старым. «Сейчас я худой, но я — это я, так что мой разум говорит: "Черт возьми, Роб, здорово, что тебе удалось похудеть, только теперь ты старый"», — посетовал Уильямс и добавил, что расстройство преследует его всю жизнь и не ослабевает с годами.

Ранее Уильямс признался в потере интереса к сексу. По словам певца, его либидо упало после того, как он отказался от приема тестостерона для лечения депрессии.

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    Наталья Обрядина
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