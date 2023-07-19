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02:00, 19 июля 2023Из жизни

63-летний мужчина влюбился в девушку втрое младше него и пожаловался на хейтеров

В США 63-летний мужчина влюбился в 25-летнюю девушку и столкнулся с хейтерами в сети

Фото: @1_claudio

63-летний Клаудио Спилатро, владелец компании по прокату лыж и сноубордов из американского штата Нью-Джерси, влюбился в девушку практически втрое младше него и пожаловался на непонимание окружающих. Об этом сообщает New York Post.

Спилатро познакомился с 25-летней Семи Атаджей в 2017 году в приложении для знакомств. В тот момент мужчина находился в разводе. «Я был счастлив в браке 18 лет. Когда мне было около 40, я предложил жене путешествовать, но она не захотела, и мы развелись», — объясняет он. По словам Спилатро, он нашел в Атадже все те качества, которые хотел видеть в своей будущей партнерше. Девушка вела активный образ жизни и тоже хотела путешествовать по миру. С самого начала отношений влюбленные практически не появляются дома.

Атаджа утверждает, что счастлива с возрастным бойфрендом. По ее словам, по сравнению с молодыми людьми Спилатро более уверенный в себе и ответственный мужчина, с которым она может быть искренней и открытой. Девушка отметила, что поначалу родственники скептически отнеслись к ее новым отношениям, однако вскоре приняли избранника. Несмотря на это, в сети пара столкнулась с осуждением и нападками хейтеров.

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Пользователи нередко обвиняют Атаджу в том, что она пользуется Спилатро и встречается с ним ради денег. Мужчину же, в свою очередь, многие пытаются уличить в «похищении» девушки. Атаджу настолько задевали оскорбления, что ей пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы справиться с переживаниями. Благодаря сеансам со специалистом девушка смогла восстановиться. Теперь она не обращает внимания на гневные комментарии под ее публикациями в социальных сетях и наслаждается временем, проведенным с возлюбленным.

Спилатро и Атаджа не знают, как сложатся их отношения в будущем, однако не исключают, что поженятся. «В будущем я могу представить свадьбу с Атаджей, но в данный момент все и так прекрасно», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok, вышедшая замуж за мужчину на 22 года старше, поделилась историей своей любви. Ее отношения нередко вызывают осуждение со стороны окружающих.

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    Алиса Удовик
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