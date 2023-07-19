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15:15, 19 июля 2023Мир

Захарова прокомментировала призыв Лондона к россиянам шпионить в пользу Запада

Захарова о призыве разведки MI6 к россиянам: они уничтожают всех, кто им доверился

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Всех коллаборационистов, доверившихся Западу, иностранные разведслужбы уничтожают в первую очередь, несмотря на гарантии и обещания. Так призыв главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, который посоветовал россиянам шпионить в пользу Лондона, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается "открытых дверей" и сохранения секретов, то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили [миру семью] Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь», — заметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова резюмировала, что «если бы у России было мало шансов восстановить свои позиции на Украине, глава MI6 так не суетился бы».

Ранее Мур заявил, что российские граждане должны пойти на госизмену и шпионить в пользу Лондона, чтобы приблизить окончание конфликта на Украине. Он отметил, что «двери MI6 всегда открыты» для граждан России, столкнувшихся с дилеммой морального выбора.

В мае этого года ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. В нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагалось посотрудничать с ЦРУ.

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    Дмитрий Сотак
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