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14:04, 19 июля 2023Россия

Совет Федерации одобрил повышение возраста для пребывания в запасе

Совфед принял закон о повышении на 5 лет предельного возраста для пребывания в запасе

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Совет Федерации принял закон о повышении на 5 лет предельного возраста для пребывания в запасе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ободренному Совфедом документу, срок нахождения в запасе повышается для рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

После подписи президента закон начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году — в 52 года, и так далее до 2028 года, когда возраст для ухода в отставку из резерва солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов сравняется с принятым в законе — с 55 годами.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

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    Марк Леонов
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