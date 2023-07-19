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13:12, 19 июля 2023Бывший СССР

Зеленский поручил защитить порты Одессы после ударов по ним

Президент Украины Зеленский поручил усилить защиту портов Одессы после ночных ударов

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

«Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», — рассказал он о решениях, принятых в ходе селекторного совещания 19 июля.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

Вскоре появилось видео мощного взрыва на одном из объектов в Одессе. На снятых местными жителями с высотного здания кадрах видно, как ночью на объекте происходит мощная детонация, озаряющая светом окрестности.

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    Алевтина Запольская
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