Зеленский поручил защитить порты Одессы после ударов по ним

Президент Украины Зеленский поручил усилить защиту портов Одессы после ночных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

«Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», — рассказал он о решениях, принятых в ходе селекторного совещания 19 июля.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

Вскоре появилось видео мощного взрыва на одном из объектов в Одессе. На снятых местными жителями с высотного здания кадрах видно, как ночью на объекте происходит мощная детонация, озаряющая светом окрестности.