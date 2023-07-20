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10:30, 20 июля 2023Путешествия

Россияне пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере на Алтае

Пять туристов пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере на Алтае

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Пять российских туристов пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что семья из семи человек из Кемеровской области прибыла на курорт Яровое на Алтае. Утром в среду, 19 июля, при приготовлении пищи на портативной газовой колонке произошел хлопок.

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В результате инцидента пострадали двое взрослых и трое детей. Несовершеннолетних доставили в больницу ближайшего города Славгорода с ожогами различной степени тяжести.

По данным ведомства, в настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее в июле грузовик с 14 неорганизованными туристами перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района Алтая. Уточняется, что водитель грузовой машины не справился с управлением.

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    Фариза Бацазова
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