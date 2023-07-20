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13:47, 20 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянам эффективные способы борьбы с потом

Врач-дерматолог Мария Журавлева: нужно наносить антиперспирант вечером и смывать утром

Фото: Hans Reniers / Unsplash

Врач-дерматолог Мария Журавлева назвала россиянам эффективные способы, которые помогают бороться с потливостью. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

В первую очередь доктор рассказала, что использовать продукты, предназначенные для устранения неприятных запахов, нужно по особой схеме. Так, Журавлева порекомендовала вечером наносить антиперспирант, а утром смывать, чтобы не появился дерматит.

Помимо этого, медик уточнила, что дезодорант, в отличие от антиперспиранта, подходит только людям с небольшой активностью потовых желез. По ее словам, при нанесении упомянутого средства влага все равно будет выделяться, но без запаха. «Антиперспирант дает лучшую защиту от пота. В нашей стране выпускаются антиперспиранты на основе аллюмохлорида. Это вещество блокирует выход пота», — объяснила она.

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Кроме того, эксперт добавила, что антиперспирантами стоит пользоваться не больше одного раза в 24 часа, причем некоторые из них рассчитаны на 48, 72 или 96 часов.

В заключение Журавлева напомнила, что потоотделение — абсолютно нормальный процесс, в том числе в жару и при стрессе, когда он помогает организму охладиться. «Есть две патологии: ангидроз — неспособность выделять пот в нужном объеме и гипергидроз — избыточное потоотделение», — отметила она.

Ранее в июле блогерша раскрыла способ избежать появления пота на груди. Эксперт по уборке и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер посоветовала разрезать гигиенические прокладки пополам и наклеить их на нижнюю часть бюстгальтера.

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    Екатерина Ештокина
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