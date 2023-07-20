Российские войска отразили 16 атак ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об отражении 16 атак ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом отчитались в Минобороны России.

Там уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки.

Помимо того, российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ около Богдановки, Часов Яра и Дылеевки. Противник в ходе боев потерял больше 210 бойцов, боевую бронированную машину, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

Также Вооруженным силам России удалось уничтожить два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с работой операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клещеевке. На кадрах, снятых с камер, размещенных на беспилотниках, видно, как по различным укрытиям передвигаются военнослужащие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).