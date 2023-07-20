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14:17, 20 июля 2023Россия

Российские войска отразили 16 атак ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об отражении 16 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом отчитались в Минобороны России.

Там уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки.

Помимо того, российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ около Богдановки, Часов Яра и Дылеевки. Противник в ходе боев потерял больше 210 бойцов, боевую бронированную машину, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

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Также Вооруженным силам России удалось уничтожить два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с работой операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клещеевке. На кадрах, снятых с камер, размещенных на беспилотниках, видно, как по различным укрытиям передвигаются военнослужащие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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