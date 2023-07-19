Кадыров показал на видео работу операторов БПЛА в Клещеевке

Кадыров опубликовал видео с работой операторов беспилотников в Клещеевке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с работой операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клещеевке. Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых с камер, размещенных на беспилотниках, видно, как по различным укрытиям передвигаются военнослужащие. Затем операторы с БПЛА скидывают на замеченного противника взрывные устройства.

«Работают операторы БПЛА. На данный момент здесь задействованы бойцы спецназа "Ахмат" и военнослужащие полка "Север-Ахмат" совместно с другими отважными подразделениями Минобороны России», — пояснил политик.

Ранее Кадыров заявил, что российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне специальной военной операции (СВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).