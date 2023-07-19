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18:52, 19 июля 2023Россия

Кадыров заявил о ликвидации украинской ДРГ в зоне спецоперации

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что ДРГ была уничтожена силами подразделения начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

«Корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА. После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения», — пояснил Кадыров.

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Ранее глава Чечни заявил о ликвидации под Кременной Луганской народной республики диверсионно-разведывательной группы 95-й отдельной штурмовой бригады Украины. Он разъяснил, что все произошло в районе Серебрянского лесничества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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