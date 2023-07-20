Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:34, 20 июля 2023Бывший СССР

СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

«Ъ»: житель Москвы нашел в посылках от Avon листовки в поддержку украинских диверсантов

Фото: pxhere.com

Полиция и Следственный комитет (СК) России проводят доследственную проверку после сообщения о том, что компания Avon вместе с продукцией доставила россиянам листовки в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал «Ъ», сославшись на источники в правоохранительных органах.

Две посылки в подарок жене заказал житель Москвы. После вскрытия коробок он обнаружил послания с осуждением спецоперации и благодарностью за поддержку украинских диверсантов, а именно «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ), который несет ответственность за нападения на Белгородскую и Брянскую области. На листовке также разместили QR-код, ведущий на один из Telegram-каналов РДК.

Мужчина обратился в московскую полицию, сотрудники передали листовки на экспертизу в АНО «Центр социокультурных экспертиз». По предварительной информации, эксперты обнаружили в них дискредитацию действий вооруженных сил России в ходе спецоперации, призыв к негативным действиям в сторону представителей армии РФ и поддержку организации, которая стремится захватить власть в России.

Причастность сотрудников Avon к распространению этих посланий еще предстоит проверить. Если окажется, что кто-то в компании жертвовал деньги РДК, то к прочим обвинениям добавится финансирование терроризма, усугубленное госизменой для граждан РФ.

С началом специальной военной операции на Украине Avon продолжила работу в России, но прекратила экспорт. Пока в компании инцидент с листовками никак не комментируют.

Ранее глава террористического РДК Денис Капустин сообщил о поддержке боевиков украинскими властями. Тем самым он подтвердил сотрудничество с Киевом, неоднократно отрицавшим свою связь с этой организацией.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Путин перечислил условия возвращения России к зерновой сделке. Какое будущее может быть у черноморской инициативы?

    Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

    Стало известно о взрывах в Одессе

    Украинский офицер пожаловался на успехи российских военных

    СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

    Бывший президент Польши принял пивную ванну

    Во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар

    Врач перечислила преимущества регулярного секса для здоровья

    Женщина обнаружила у мужа тайную жену в другой стране

    В Сумах раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости