Вертолет и катер привлекли к тушению пожара в банном комплексе в Москве

МЧС: на Угрешской улице в Москве произошел пожар в банном комплексе на площади 500 кв. м

На юго-востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе на Угрешской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание случилось в двухэтажном нежилом строении на площади 500 квадратных метров. Людей в здании нет. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Позже в МЧС решили нарастить группировку сил и к тушению возгорания привлекли вертолет Московского авиационного центра и катер.

16 июля в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске произошел пожар, возгорание ликвидировано до приезда пожарных. По данным пресс-службы правительства региона, загорелся строительный мусор. В июне уже сообщалось о пожаре в строящемся военном госпитале в Брянске. Предполагается, что пожар мог начаться из-за диверсии.