В строящемся госпитале в Брянске произошел пожар

В строящемся госпитале в Брянске загорелся строительный мусор

В строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске произошел пожар, возгорание ликвидировано до приезда пожарных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации ведомства, загорелся строительный мусор.

В июне уже сообщалось о пожаре в строящемся военном госпитале в Брянске. Предполагается, что пожар мог начаться из-за диверсии.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о начале пожара в «Коммунарке». По данным авторов поста, возгорание якобы произошло на втором этаже в детском отделении больницы. Затем Telegram-канал Mash заявил о ликвидации возгорания. Позже власти Москвы сообщения опровергли.