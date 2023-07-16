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22:48, 16 июля 2023Россия

В строящемся госпитале в Брянске произошел пожар

В строящемся госпитале в Брянске загорелся строительный мусор

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске произошел пожар, возгорание ликвидировано до приезда пожарных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации ведомства, загорелся строительный мусор.

В июне уже сообщалось о пожаре в строящемся военном госпитале в Брянске. Предполагается, что пожар мог начаться из-за диверсии.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о начале пожара в «Коммунарке». По данным авторов поста, возгорание якобы произошло на втором этаже в детском отделении больницы. Затем Telegram-канал Mash заявил о ликвидации возгорания. Позже власти Москвы сообщения опровергли.

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    Юлия Мискевич
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