Бывший президент Польши принял пивную ванну

Бывший президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну

Бывший президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну. Политик опубликовал фотографию на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке Валенса лежит в ванне, наполненной алкогольным напитком. «Купание в пиве», — написал он.

Ранее Валенса заявил, что ему не хватает пенсии, так как у него много расходов. По словам политика, ранее его пенсия составляла 5-6 тысяч злотых (96-116 тысяч рублей), но около полугода назад выплаты возросли до 11 тысяч злотых (212 тысяч рублей). Однако, несмотря не повышение, он все равно вынужден подрабатывать, пожаловался бывший польский лидер. «Сейчас немного лучше, но все подорожало, поэтому примерно осталось так же», — сказал он.

Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. В 1983 году Лех Валенса стал лауреатом Нобелевской премии мира.