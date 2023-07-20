Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 20 июля 2023Мир

Бывший президент Польши принял пивную ванну

Бывший президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну

Фото: страница Леха Валенса в соцсети

Бывший президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну. Политик опубликовал фотографию на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке Валенса лежит в ванне, наполненной алкогольным напитком. «Купание в пиве», — написал он.

Ранее Валенса заявил, что ему не хватает пенсии, так как у него много расходов. По словам политика, ранее его пенсия составляла 5-6 тысяч злотых (96-116 тысяч рублей), но около полугода назад выплаты возросли до 11 тысяч злотых (212 тысяч рублей). Однако, несмотря не повышение, он все равно вынужден подрабатывать, пожаловался бывший польский лидер. «Сейчас немного лучше, но все подорожало, поэтому примерно осталось так же», — сказал он.

Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. В 1983 году Лех Валенса стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин перечислил условия возвращения России к зерновой сделке. Какое будущее может быть у черноморской инициативы?

    В российском городе мужчина украл портрет Путина и попал на видео

    Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

    Стало известно о взрывах в Одессе

    Украинский офицер пожаловался на успехи российских военных

    СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

    Бывший президент Польши принял пивную ванну

    Во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар

    Врач перечислила преимущества регулярного секса для здоровья

    Женщина обнаружила у мужа тайную жену в другой стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости