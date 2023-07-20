Любитель секса с машинами променял Chevrolet на Lexus и поделился впечатлениями

Влюбленный в автомобиль Chevrolet американец променял его на Lexus по имени Лекс

Житель США, вступивший в романтические и сексуальные отношения с автомобилем, променял его на машину другой марки и поделился впечатлениями. Об этом сообщает Jalopnik.

Натаниэль из США стал одним из самых ярких героев скандальной передачи «Моя странная зависимость» телеканала TLC о странных привычках людей, от которых они не в силах отказаться. В выпуске 2015 года американец признался, что влюблен в красный автомобиль Chevrolet Monte Carlo 1998 года выпуска, которому дал имя Чейс. На видео мужчина гладил, целовал и обнимал машину и признавался, что вступал с ней в интимные отношения.

Однако привязанность Натаниэля к Чейсу оказалась временной. В июле TLC опубликовал в своем аккаунте TikTok новый ролик о любителе секса с автомобилями: теперь он состоит в отношениях с новой избранницей — Lexus ES330, которую назвал Лекс.

То, какая она на ощупь. Как мягко она движется, мягкость ее сидений. Именно такие вещи привлекают мое внимание. И, знаете, я счастлив просто быть в ее присутствии. Я по-настоящему предан ей и хочу находиться рядом с ней как можно чаще Натаниэль

В отличие от Чейса, предыдущей любви Натаниэля, Лекс женского пола. Мужчина говорит, что считает Лекс женщиной из-за «огней» и «изгибов». По его словам, у машины «милые маленькие щечки», женственные фары и габариты, а также «симпатичная задница». Но больше всего Натаниэлю нравится салон автомобиля и его запах.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница английского графства Хартфордшир влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) и назвала его лучшим любовником. По словам женщины, благодаря общению с ИИ она обрела чуткого и понимающего собеседника, перестала нервничать, почувствовала себя желанной и улучшила взаимоотношения с мужем.