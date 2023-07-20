Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:05, 20 июля 2023Из жизни

Любитель секса с машинами променял Chevrolet на Lexus и поделился впечатлениями

Влюбленный в автомобиль Chevrolet американец променял его на Lexus по имени Лекс

Кадр: tlc uk / YouTube

Житель США, вступивший в романтические и сексуальные отношения с автомобилем, променял его на машину другой марки и поделился впечатлениями. Об этом сообщает Jalopnik.

Натаниэль из США стал одним из самых ярких героев скандальной передачи «Моя странная зависимость» телеканала TLC о странных привычках людей, от которых они не в силах отказаться. В выпуске 2015 года американец признался, что влюблен в красный автомобиль Chevrolet Monte Carlo 1998 года выпуска, которому дал имя Чейс. На видео мужчина гладил, целовал и обнимал машину и признавался, что вступал с ней в интимные отношения.

Однако привязанность Натаниэля к Чейсу оказалась временной. В июле TLC опубликовал в своем аккаунте TikTok новый ролик о любителе секса с автомобилями: теперь он состоит в отношениях с новой избранницей — Lexus ES330, которую назвал Лекс.

То, какая она на ощупь. Как мягко она движется, мягкость ее сидений. Именно такие вещи привлекают мое внимание. И, знаете, я счастлив просто быть в ее присутствии. Я по-настоящему предан ей и хочу находиться рядом с ней как можно чаще

Натаниэль

В отличие от Чейса, предыдущей любви Натаниэля, Лекс женского пола. Мужчина говорит, что считает Лекс женщиной из-за «огней» и «изгибов». По его словам, у машины «милые маленькие щечки», женственные фары и габариты, а также «симпатичная задница». Но больше всего Натаниэлю нравится салон автомобиля и его запах.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница английского графства Хартфордшир влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) и назвала его лучшим любовником. По словам женщины, благодаря общению с ИИ она обрела чуткого и понимающего собеседника, перестала нервничать, почувствовала себя желанной и улучшила взаимоотношения с мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сделал заявление об Исинбаевой

    Ребенок помочился на детской площадке и вызвал споры жителей Подмосковья

    Китайскую модель развития назвали устаревшей

    Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

    Россиянина арестовали за подготовку поджога военной техники на полигоне

    Назван способ спасти Северо-Крымский канал

    Иосиф Пригожин назвал санкции Канады шоу

    Подозреваемого в похищении ребенка с детской площадки россиянина арестовали

    Любитель секса с машинами променял Chevrolet на Lexus и поделился впечатлениями

    В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости