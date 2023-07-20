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21:31, 20 июля 2023Экономика

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на часть детских товаров

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 10% на часть детских товаров

Фото: Unsplash

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на часть детских товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что проект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей.

В перечень попадет детская мебель (стульчики для кормления, манежи), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, подгузники, соски, пеленки — налог для них снизится с 20 процентов до 10 процентов.

11 июля стало известно, что Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до десяти процентов ставка НДС.

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    Юлия Мискевич
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