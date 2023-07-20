Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили, что повреждено здание агрофирмы
В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. О разрушениях здания агрофирмы заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект», — написал он.
Кроме того, в Никополе Днепропетровской области были повреждены два частных предприятия, об этом в своем Telegram сообщил глава облсовета региона Николай Лукашук.
20 июля стало известно о взрывах в Одессе и Сумах. Отмечалось, что они произошли второй раз за ночь. Также детонации прогремели в городе Николаев и области. Помимо этого, в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога.