Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили, что повреждено здание агрофирмы

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. О разрушениях здания агрофирмы заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект», — написал он.

Кроме того, в Никополе Днепропетровской области были повреждены два частных предприятия, об этом в своем Telegram сообщил глава облсовета региона Николай Лукашук.

20 июля стало известно о взрывах в Одессе и Сумах. Отмечалось, что они произошли второй раз за ночь. Также детонации прогремели в городе Николаев и области. Помимо этого, в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога.