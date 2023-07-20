В экстренных службах Крыма рассказали о последствиях атаки БПЛА

Экстренные службы Раздольненского района Крыма: при атаке БПЛА пострадал центр поселка

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Начало событий в новости Девочка погибла из-за атаки беспилотника на Крым. Что происходило на полуострове последние несколько дней?

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал центр поселка Раздольный. О ее последствиях ТАСС рассказали в экстренных службах Раздольненского района Крыма.

По словам собеседника агентства, взрывом выбило стекла в расположенных на центральной площади зданиях.

«В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки — в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов», — сообщили в экстренных службах.

Об атаке БПЛА стало известно рано утром в четверг, 20 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в результате происшествия были повреждены четыре административных здания. На место выехали профильные службы, подчеркнул он.