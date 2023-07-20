Девочка погибла из-за атаки беспилотника на Крым. Что происходило на полуострове последние несколько дней?

Глава Крыма Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки украинского БПЛА

Девочка-подросток погибла в результате атаки вражеского беспилотника на северо-западе Крыма 20 июля. Об этом, выразив соболезнования близким, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Семье погибшей обещают оказать поддержку в полной мере. Помимо человеческих жертв, в результате нападения в одном из населенных пунктов были повреждены четыре административных здания, на месте происшествия работают ответственные службы.

Взрывы, пожар и эвакуация населения

Это далеко не первое происшествие на полуострове за минувшие несколько дней. Утром 19 июля возле крымского села Алексеевка загорелся склад боеприпасов. Информацию о пожаре подтвердил глава региона Сергей Аксенов.

Местные жители сообщали, что на протяжении двух часов они слышали звуки взрывов в пяти километрах от места возгорания. Несмотря на то что огонь не представлял угрозы жилым домам, из-за чрезвычайного происшествия власти начали эвакуировать людей из четырех близлежащих населенных пунктов — это более двух тысяч жителей.

По словам советника Аксенова Олега Крючкова, крымчан планировали вывезти за пределы опасной зоны примерно на сутки. В связи с этим развернули оперативный штаб.

В связи с пожаром пришлось перекрыть участок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправили по региональной дороге, минуя опасную зону, через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Подробности ЧП на складе боеприпасов появились к вечеру

В результате возгорания на складе в Крыму сдетонировала часть боеприпасов, сообщил вечером 19 июля Сергей Аксенов во время совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров. Он пообещал нормализовать ситуацию в регионе в течение суток без привлечения помощи со стороны главы государства.

Происшествие на военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания Путина с правительством. О процессе устранения ЧП главе государства доложил Аксенов.

«По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — отчитался глава республики.

Владимир Путин поручил оказать людям всю необходимую помощь в связи с происшествием на военном полигоне и обеспечить их полную безопасность. Президент добавил, что в причинах пожара будут разбираться.

Террористическая атака на Крымский мост

В ночь на 17 июля два надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. В результате раздались два взрыва, которые унесли жизни двух человек, девочка-подросток попала в реанимацию. По данным на 19 июля, состояние пациентки стабильное. Как сообщил Минздрав РФ, ее доставят в Москву для продолжения лечения.

Два человека, муж и жена, погибли в результате теракта на Крымском мосту. С ними в автомобиле находилась 14-летняя дочь, девочку госпитализировали.

В результате атаки было повреждено дорожное полотно, опоры моста устояли. Вначале автомобильное, а затем и железнодорожное движение через Керченский пролив перекрыли, автомобилистам предложили альтернативный наземный маршрут в Крым через новые регионы.

Следственные органы квалифицировали подрыв Крымского моста как теракт, совершенный с использованием модернизированных беспилотников. Владимир Путин тоже охарактеризовал нападение вражеских беспилотников как очередной террористический акт. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании по теракту на Крымском мосту 17 июля доложил президенту, что вновь запустить двустороннее движение по Крымскому мосту удастся к 15 сентября 2023 года. Он рассказал, что на ремонт поврежденных частей моста уйдет 1-1,3 миллиарда рублей.

15 сентября 2023 года К этому времени власти пообещали запустить двустороннее движение по Крымскому мосту

В ночь на 18 июля уже запустили реверсивное движение по мосту через Керченский пролив.