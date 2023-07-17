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19:54, 17 июля 2023Россия

Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом

Путин заявил, что атака на Крымский мост является очередным терактом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атака на Крымский мост является очередным террористическим актом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию слов которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он напомнил, что в результате совершенной ночью атаки на объект ребенок лишился родителей. «Ранен и остался без родителей ребенок: семья ехала в Крым из Белгородской области», — сказал глава государства.

Во время обсуждения ситуации на мосту Путин также поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем.

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Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

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    Никита Абрамов
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