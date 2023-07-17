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19:46, 17 июля 2023Россия

Путин поручил ФСБ и СК разобраться в произошедшем на Крымском мосту

Путин заявил, что ФСБ и СК должны детально разобраться в ситуации с Крымским мостом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ФСБ и Следственный комитет России должны детально разобраться в ситуации с атакой на Крымский мост. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова транслировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся (...) Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — добавил глава государства.

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Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось около 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей тогда он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

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    Никита Абрамов
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