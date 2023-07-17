Движение по Крымскому мосту запустили в реверсивном режиме по одной полосе. Как будут ремонтировать магистраль?

Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что движение по Крымскому мосту запустили по одной полосе

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

По словам политика, как и докладывали сегодня президенту России Владимиру Путину, в кратчайшие сроки мост был подготовлен к запуску, проведена предварительная диагностика конструкций, чтобы подтвердить возможность запуска движения.

Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали Марат Хуснуллин вице-премьер России

Хуснуллин сообщил, что было также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

Вице-премьер поблагодарил дорожников, строителей и всех, кто работает над обеспечением движения за оперативную работу в сжатые сроки.

Ранее, 17 июля, Хуснуллин сообщал, что за ближайшие сутки планируется полностью восстановить освещение, завершить работы до полуночи. Сначала предполагается запуск легковых машин весом в три тонны в тестовом режиме, затем — в пять тонн. Если проверка пройдет без непредвиденных обстоятельств, то ночью движение восстановится в реверсивном режиме, пообещал вице-премьер, указав, что полная картина будет ясна к полуночи.

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

По его словам, власти уже начали привлекать строителей и проектировщиков, на место прибывают мостортяды, специалисты по проведению ремонтных работ. В Ростове проводится укомплектация специальных сооружений для сборки площадок и пролетов, в Воронежской области началось изготовление металлических пролетных строений.

Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября Марат Хуснуллин вице-премьер России

Хуснуллин днем 17 июля сообщал, что на восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель. Он также заявлял, что опоры Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали.

Базовая технология восстановления Крымского моста определена

Хуснуллин рассказал, что базовая технология восстановления Крымского моста уже определена. Реконструкция будет отличаться от ремонтных работ, которые проводились после атаки на магистраль 8 октября 2022 года.

Запустив один пролет, будем с него работать по восстановлению второго, потому что 600 тонн весит один пролет. Если в первой ситуации, так как у него были достаточно высокие опоры, мы его резали и опускали в воду и оттуда потом поднимали. Здесь не получается эта технология Марат Хуснуллин вице-премьер России

Вице-премьер уточнил, что будет возведен временный мост протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны и поднимать пролеты.

Хуснуллин также сообщил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он уточнил, что речь идет о части пролета в сторону Керчи, она полностью разрушена и ее придется демонтировать. При этом повреждений в опорах нет.

Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не оценили

Вице-премьер России также сообщил, что примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан. Необходимо выяснить количество людей и материалов, необходимых для работы.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что движение машин по Крымскому мосту скоро запустят. Он отметил, что вместе с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо они работают над тем, чтобы на границе не образовывалось пробок.

Аксенов также сообщил, что проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, отсутствуют очереди на пунктах пропуска «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск», как на въезд, так и на выезд.

Что произошло на Крымском мосту?

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле пообещали предпринять ответные действия после атаки на мост.

Позже вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых.

Президент России Владимир Путин собрал совещание в режиме видеоконференции по ситуации на Крымском мосту. Участие в совещании в том числе принял вице-премьер Марат Хуснуллин. Он выступил с докладом с места происшествия.

Российский лидер заявил, что после атаки на Крымский мост последуют ответные действия. По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

Глава государства назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Путин объяснил, что данное преступление с военной точки зрения не имеет никакого значения и смысла, так как мост через Керченский пролив, по его утверждению, давно не используется для военных перевозок.