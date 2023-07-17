Стало известно о готовности базовой технологии восстановления Крымского моста

Хуснуллин заявил, что базовая технология восстановления Крымского моста определена

Базовая технология для восстановления Крымского моста определена, все проектировщики приступили к работе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, реконструкция будет отличаться от проведенной после предыдущего разрушения. Политик объяснил, что после запуска одного пролета будут готовы приступить к восстановлению второго. Он добавил, что один пролет весит 600 тонн. «Если в первой ситуации, так как у него были достаточно высокие опоры, мы его резали и опускали в воду и оттуда потом поднимали. Здесь не получается эта технология», — отметил он.

Хуснуллин уточнил, что придется строить временный мост 250 метров. Также стало известно, что новая 250-метровая конструкция будет расположена параллельно разрушенному участку Крымского моста.