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20:02, 17 июля 2023Среда обитания

Хуснуллин рассказал о не подлежащей восстановлению части Крымского моста

Хуснуллин: один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

При этом, Хуснуллин подчеркнул, что повреждений в опорах нет. Он уточнил, что речь идет о части пролета в сторону Керчи, она полностью разрушена и ее придется демонтировать. «Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, отметил он, незначительные повреждения есть также на одном пути железнодорожной части моста. Хуснуллин указал, что движение машин по мосту может быть частично возобновлено в течение суток. А двустороннее движение автомобилей по одной стороне моста планируют запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено после атаки надводными беспилотными аппаратами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле пообещали предпринять ответные действия после атаки на мост.

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