Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту

Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции собрал совещание по ситуации на Крымском мосту. Трансляция совещания велась в Telegram-канале Кремля.

«Обсудим ситуацию вокруг Крымского моста», — сказал глава государства в начале встречи.

Участие в совещании, в том числе, принял вице-премьер Марат Хуснуллин. Он выступил с докладом с места происшествия.

Теракт на Крымском мосту был совершен 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два надводных украинских беспилотника атаковали мост около 3:05 ночи. В результате одна из секций моста была повреждена.

По словам Хуснуллина, восстановление моста после атаки займет до трех недель. При этом один пролет его автодорожной части восстановлению не подлежит.