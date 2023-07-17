Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту
Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту в режиме видеоконференцииСюжетВзрыв на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции собрал совещание по ситуации на Крымском мосту. Трансляция совещания велась в Telegram-канале Кремля.
«Обсудим ситуацию вокруг Крымского моста», — сказал глава государства в начале встречи.
Участие в совещании, в том числе, принял вице-премьер Марат Хуснуллин. Он выступил с докладом с места происшествия.
Теракт на Крымском мосту был совершен 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два надводных украинских беспилотника атаковали мост около 3:05 ночи. В результате одна из секций моста была повреждена.
По словам Хуснуллина, восстановление моста после атаки займет до трех недель. При этом один пролет его автодорожной части восстановлению не подлежит.