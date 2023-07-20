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09:14, 20 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 20 июля отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в четверг, 20 июля, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли шесть рейсов, три — отменили. В Домодедово задержали вылеты девяти воздушных судов, два — отменили. В Шереметьево перенесли пять авиарейсов, два — отменили.

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Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Бишкек, врезался левым крылом в осветительную мачту аэропорта. Инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines.

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    Фариза Бацазова
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