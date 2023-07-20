Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 20 июля 2023Россия

Российский пенсионер преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

Ura.ru: в Екатеринбурге пожилой мужчина преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press

В Академическом районе Екатеринбурга пожилой мужчина совершал подозрительные действия: он заглядывал в детские коляски, игнорируя взрослых людей, а также начал преследовать двух девочек, при этом матерясь. Об этом сообщил источник Ura.ru.

Пенсионера, пристающего к детям с расспросами, видят уже не впервые. Сообщается, что он без согласия забирает у них сумки и исследует содержимое. По словам источника, мужчина промышляет воровством, в том числе в магазинах. Когда окружающие пытаются возмутиться его поведением, пенсионер проявляет агрессию.

При этом в региональное УМВД России на подозрительного мужчину никто не заявлял. Полицейские призывают сообщить любую информацию об этом человеке.

Ранее россиянка, укравшая в магазине три пачки масла, обвинила изобличившего ее охранника в изнасиловании. По ее словам, мужчина предложил ей расплатиться интимом за воровство.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

    В Конгрессе на слушаниях показали скандальные фота сына Байдена

    В Запорожье заявили о конце существования Каховского водохранилища

    Российский пенсионер преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

    В российском городе мужчина украл портрет Путина и попал на видео

    Стало известно о взрывах в Одессе

    Украинский офицер пожаловался на успехи российских военных

    СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

    Бывший президент Польши принял пивную ванну

    Во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости