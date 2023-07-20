Российский пенсионер преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

Ura.ru: в Екатеринбурге пожилой мужчина преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

В Академическом районе Екатеринбурга пожилой мужчина совершал подозрительные действия: он заглядывал в детские коляски, игнорируя взрослых людей, а также начал преследовать двух девочек, при этом матерясь. Об этом сообщил источник Ura.ru.

Пенсионера, пристающего к детям с расспросами, видят уже не впервые. Сообщается, что он без согласия забирает у них сумки и исследует содержимое. По словам источника, мужчина промышляет воровством, в том числе в магазинах. Когда окружающие пытаются возмутиться его поведением, пенсионер проявляет агрессию.

При этом в региональное УМВД России на подозрительного мужчину никто не заявлял. Полицейские призывают сообщить любую информацию об этом человеке.

Ранее россиянка, укравшая в магазине три пачки масла, обвинила изобличившего ее охранника в изнасиловании. По ее словам, мужчина предложил ей расплатиться интимом за воровство.