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20:52, 7 июля 2023Силовые структуры

Укравшая три пачки масла россиянка обвинила охранника магазина в изнасиловании

В Москве женщина, укравшая три пачки масла, обвинила охранника магазина в изнасиловании

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Globallookpress.com

В Москве 42-летняя женщина обвинила охранника магазина, который поймал ее за кражей трех пачек масла, в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 5 июля. По словам женщины, охранник на выходе из супермаркета скрутил ее за кражу и повел в подсобку, где настоятельно предложил ей расплатиться за воровство интимом. Женщина просила вызвать полицию, однако якобы испугалась за свою жизнь и согласилась на условия охранника. В МВД начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Тыве перед судом предстанут трое юношей по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика.

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    Илона Палей
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