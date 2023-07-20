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05:47, 20 июля 2023Мир

Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

AFP: МИД Ирака осудил поджог посольства Швеции в Багдаде и поручил провести расследование

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Ирака осудило поджог посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщается в Twitter агентства AFP.

По данным Barrons, в министерстве сообщили, что власти страны поручили соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих в Багдаде штурмовали посольство Швеции и подожгли его. По словам собеседника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Также ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила сжечь в Стокгольме Коран и флаг Ирака. 28 июня полиция страны разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети шведской столицы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В ЕС осудили произошедшее, однако подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

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    Марина Совина
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