Убивший 14-летнюю девочку взрыв беспилотника в Крыму сняли на видео

«Mash на волне» опубликовал видео взрыва дрона в Крыму, из-за которого погибла школьница

В сети появились кадры с моментом взрыва беспилотника в Раздольном в Крыму, убившего 14-летнюю девочку. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне»

На записи с камеры видеонаблюдения видно взрыв за двухэтажным зданием с пламенем, превышающим высоту строения. После этого над место падения беспилотника поднимается густой дым. Взрывная волна была такой силы, что сработала сигнализация машин, припаркованных более чем в ста метрах от места происшествия.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва в Раздольном нашли фрагменты советского беспилотника Ту-141 «Стриж». На Украине такие летательные аппараты переделывают в дроны-камикадзе: их начиняют взрывчаткой, а также оснащают дополнительными топливными баками.

