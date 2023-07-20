Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:09, 20 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» согласился доработать недоделанные Lada

«АвтоВАЗ» начал кампанию по дооснащению Lada устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС»

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«АвтоВАЗ» согласился доукомплектовать 79,5 тысячи автомобилей Lada устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение автоконцерна.

Блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» дают водителю возможность ручного вызова экстренных оперативных служб в чрезвычайных ситуациях. «АвтоВАЗ» планирует оснастить устройствами машины из линеек Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенные в период с октября 2022 года по февраль 2023-го.

Многие из этих машин уже были проданы, и автоконцерн подчеркнул, что доделает работу по оснащению автомобилей бесплатно. Проверить, какие конкретно автомобили попадают под кампанию, можно на официальном сайте Lada.

Ранее в Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) пожаловались, что «АвтоВАЗ» присылает в салоны недоукомплектованные Lada Vesta NG. Там заявили, что порядка 60–70 процентов машин не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти производитель обещал привезти позже. Дилеры готовились устанавливать их самостоятельно.

Ранее в июле сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS) после годового перерыва. Летом 2022 года концерну пришлось вернуться к выпуску устаревшей модели Lada Granta Classic 2022 года в упрощенной комплектации без подушек безопасности и системы ABS. 

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Системы ПВО сбили беспилотник в центре Крыма

    Украина запретила судоходство в ряде районов Черного моря

    Туроператор обозвал россиянку «свихнутой дурой» и отказался возвращать деньги

    Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

    Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ

    Названы подмосковные города с самым дешевым жильем

    Премьер Украины обвинил Польшу в популизме

    Госдума поддержала введение серебряных медалей для выпускников

    На Украине пожаловались на нежелание Вашингтона давать Киеву деньги

    В Подмосковье силовики провели рейд по выявлению незаконно работающих мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости