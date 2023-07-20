Встретивший жену в клубе пенсионер станцевал там 74 года спустя

Мужчина встретил свою жену в клубе и вернулся туда через 74 года для последнего танца

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании вернулся в клуб, где встретил свою жену в 1949 году, чтобы станцевать последний танец. Об этом сообщает The Daily Mirror.

95-летний Кевин Топхам очень хотел сходить в клуб Club X в Ньюарке, графство Ноттингемшир, который много лет назад был известен как танцплощадка Corn Exchange. Топхам вступил в ряды Королевских ВВС в 17 лет, перед самым окончанием Второй мировой войны, и в 40-х часто заходил в Corn Exchange потанцевать. В 1949 году он познакомился там со своей покойной женой Молли.

Помещение пустовало более десяти лет, и открытие нового клуба, о котором пенсионер узнал из местной газеты, пробудило в нем желание отправиться туда и станцевать еще хотя бы раз. Сиделка предупредила мужчину, что внутри его ждет «оглушающая музыка, мигающий свет и куча подростков». Но встретивший на танцах любовь всей своей жизни Топхам настоял на своем, в итоге менеджеры Club X позволили мужчине прийти в клуб за час до открытия.

Ветеран надел свой лучший костюм и медали и отправился на танцпол. Под композицию Оркестра Гленна Миллера он станцевал со своей сиделкой Донной Харви. По его словам, этот опыт оказался «очень сентиментальным». Топхам признался, что во времена своей юности пользовался популярностью у девушек и иногда танцевал сразу с тремя партнершами, а чтобы выбрать одну из них, ему приходилось подбросить монетку.

Кевин Топхам женился на Молли в 1952 году, через три года после первой встречи. Они были вместе 66 лет. В 2018 Молли ушла из жизни из-за болезни. Дочь Топхама поблагодарила Донну Харви за то, что она помогла отцу исполнить его мечту. Сама Харви заметила, что все прошло очень хорошо, а радость ее подопечного «заставила ее сердце растаять».

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