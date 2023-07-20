27-летняя жена актера Дольфа Лундгрена рассказала о его борьбе с раком

Жена Дольфа Лундгрена Эмме Крокдал рассказала о его борьбе с опухолями в печени и почках

Молодая жена шведского актера Дольфа Лундгрена рассказала о его борьбе с тяжелой болезнью. Об этом сообщает Page Six.

В середине июля 65-летний Дольф Лундгрен женился на 27-летней Эмме Крокдал. Актер начал встречаться с девушкой, работавшей его персональным тренером, в 2015 году, после того как у него впервые нашли и вырезали раковую опухоль.

В 2020-м рак обострился — у Лундгрена нашли сразу шесть опухолей в печени и почках. Врачи говорили, что ему осталось жить около двух лет. «У него болел рот, болели руки, ноги, и он не мог есть ничего холодного, теплого или острого. Даже просто проглотить что-то было мучением, поэтому он продолжал терять вес», — описала Крокдал состояние будущего мужа на пике болезни.

Актер был близок к отчаянью, когда ему назначили новое лечение. Целью этой терапии было уничтожение мутаций в новообразованиях. В итоге опухоли за несколько месяцев уменьшились на 20-30 процентов. В настоящий момент их размер на 90 процентов меньше, чем в 2020 году. Актер находится в ремиссии и говорит, что ему повезло остаться в живых.

Пара сыграла свадьбу на греческом острове Миконос через три года после помолвки, о которой они объявили в июне 2020-го.

Дольф Лундгрен стал известен в 1985 году после роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части «Рокки». Лундгрен снялся в более чем 50 фильмах, среди которых «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат» и серия «Неудержимые». В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм «Защитник».

Кроме того, Лундгрен получил степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института. Он дважды выигрывал открытый чемпионат Великобритании и становился чемпионом Австралии по Кекусинкай, а также был капитаном Олимпийской сборной США по пятиборью.

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