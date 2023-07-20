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10:22, 20 июля 2023Ценности

Марго Робби показала обнаженное тело на обложке журнала Vogue

Австралийская актриса Марго Робби снялась в прозрачном наряде на обложке журнала Vogue

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Австралийская актриса Марго Робби снялась в откровенном наряде для обложки журнала Vogue Australia. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На одном из размещенных фото 33-летняя знаменитость предстала в наряде, состоящем из кружевной юбки, сквозь которую видны трусы кремового оттенка, и прозрачного холтер-бюстгальтера (модель белья, прикрывающая грудь до основания шеи — прим. «Ленты.ру») в виде бутонов цветов. При этом звезда показала частично обнаженное и подтянутое тело.

Артистка выбрала босоножки на платформе в тон наряду. Свой образ она дополнила укладкой на длинных распущенных волосах светлого оттенка и ярким макияжем.

Ранее в июле были раскрыты секреты идеальной кожи Марго Робби в фильме «Барби». По словам звездного косметолога Ясмины Вико, работавшей с артистами в упомянутом фильме, Робби она делала лимфодренажный массаж, лазеры, пилинги и микронидлинг, а кроме того посоветовала звезде пить чай с расторопшей.

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    Екатерина Ештокина
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    Марго Робби показала обнаженное тело на обложке журнала Vogue

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