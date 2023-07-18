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16:35, 18 июля 2023Ценности

Раскрыты секреты идеальной кожи Марго Робби в фильме «Барби»

Косметолог Ясмина Вико: Марго Робби добилась идеальной кожи благодаря чаю с расторопшей

Кадр: фильм «Барби»

Звездный косметолог Ясмина Вико, работавшая с артистами в фильме «Барби», раскрыла секреты идеальной кожи австралийской актрисы Марго Робби. Соответствующий комментарий публикует British Vogue.

По словам Вико, для достижения качественного результата Робби делала лимфодренажный массаж, лазеры, пилинги и микронидлинг. Помимо этого, женщина посоветовала звезде пить чай с расторопшей. «Расторопша очищает печень, что делает кожу более сияющей. Этот напиток похож на ведьмино зелье!» — заявила она.

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Эксперт отметила, что она совместно с визажистом Иваной Приморак готовила специальную смесь перед нанесением макияжа на лицо артистки. «Лед уменьшает воспаление и красноту, а салициловая кислота помогает добиться очищенных пор», — пояснила Вико. При этом неожиданно появившиеся высыпания на коже специалистка устраняла с помощью измельченного аспирина, смешанного с водой.

Кроме того, косметолог добавила, что знаменитость ежедневно выполняла рекомендации по уходу за кожей в домашних условиях.

Марго похожа на солдата — она такая дисциплинированная и будет делать все, что ей посоветуют. Мы использовали топовые средства по уходу за кожей, которые включают антиоксиданты и витамин С, а также отшелушивающие маски

Ясмина Викокосметолог

Среди прочего, как утверждает Вико, Робби ввела в рацион кефир и козье молоко, которые улучшали работу кишечника. «Я порекомендовала ей есть много кисломолочных продуктов, а также квашеную капусту», — заключила собеседница издания.

Ранее 55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet (безоперационный метод омоложения и подтяжки кожи — прим. «Ленты.ру»). Так, на фото видно, как косметолог воздействует на кожу звезды специальным аппаратом.

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    Екатерина Ештокина
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