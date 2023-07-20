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02:03, 20 июля 2023Бывший СССР

Во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар

МЧС ДНР: во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар на площади 300 кв. м

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Мариуполе во Дворце культуры металлургов произошел пожар. Об этом сообщается на сайте МЧС в Донецкой народной республике (ДНР).

Сообщение о пожаре поступило в 21:30 среды, 19 июля. Площадь возгорания внутри здания на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, добавили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли четыре пожарно-спасательных отделения, автолестницу и штабной автомобиль. Позже в МЧС сообщили, что в 23:37 возгорание было локализовано.

Утром 19 июля стало известно о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму. Ряд Telegram-каналов сообщил о возгорании на складе боеприпасов. По словам главы республики Сергея Аксенова, из близлежащих к объекту сел эвакуируют более двух тысяч человек. Он также заявил, что ситуация с пожаром на полигоне вернется в нормальное русло в течение суток.

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    Марина Совина
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