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20:54, 20 июля 2023Бывший СССР

Хакеры узнали о нехватке мест на кладбищах Украины

Хакеры Beregini узнали о нехватке мест на кладбищах Украины и выкапывании старых могил

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Места на украинских кладбищах заканчиваются, а на некоторых из них местные власти раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для новых. Об этом, опираясь на полученные документы, заявила хакерская группа Beregini в Telegram.

Перекапывают могилы подо Львовом. На другом конце страны, в Харькове, места закончились на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах номер 17 и номер 18. Но самая тяжелая ситуация в столице республики.

«Только на Быковнянском кладбище под Киевом весной этого года для захоронения погибших военных было выделено 50 тысяч мест, которые закончились к середине июля», — сообщили хакеры.

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Украинские же власти запрещают фото и видеосъемку в местах захоронений. Beregini связывают заявленную нехватку мест на кладбищах с последствием попыток Киева вести наступление против Российской армии на юге и юго-востоке.

Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська предложил возродить в тюрьмах страны крупное производство. Он напомнил, что во времена Советского Союза тюрьмы являлись одними из крупнейших производств в стране.

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    Алевтина Запольская
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