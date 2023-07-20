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19:58, 20 июля 2023Бывший СССР

На Украине предложили возродить крупное тюремное производство

Глава Минюста Украины Малюська предложил возродить крупное тюремное производство

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська предложил возродить в тюрьмах страны крупное производство. Заявление министра передает Telegram-канал «Новое издание».

«До показателей СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать показатели можно», — сказал он.

Глава Минюста также напомнил, что во времена Советского Союза тюрьмы являлись одними из крупнейших производств в стране.

Ранее Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский на монументе «Родина-мать» в Киеве. Убрать совесткий герб пообещали к концу 2023 года.

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