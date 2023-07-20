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14:11, 20 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности работы без отпуска

Психолог Чернигова предупредила, что работающие без отпуска люди становятся агрессивными

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Люди, работающие без отпуска, становятся агрессивными, рассказала психолог Анна Чернигова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасности отсутствия полноценного отдыха.

По ее словам, люди отказываются от отпуска по многим причинам: невозможности расслабиться из-за социального напряжения, боязни перемен, ощущения своей незаменимости, финансовой нестабильности. «Люди, "забирающие" отпуск деньгами, ненадолго стабилизируют финансовое состояние, при этом попадают в серьезную зону риска», — уверяет Чернигова.

Когда человек работает без перерыва, он попадает в состояние сильного стресса и эмоционального выгорания. Теряется мотивация, падает результативность, становится мало энергии. Человек может лишиться возможности принимать правильные решения. Он агрессивно реагирует на любые замечания, чувствует себя уязвимым. При этом работа вызывает раздражение

Анна Черниговапсихолог

Без отпуска человек рискует заработать проблемы с сердцем, центральной нервной системой, иммунитетом, продолжила собеседница «Ленты.ру». Так, по ее словам, организм буквально заставляет человека отключиться от работы и отдохнуть, восстановиться физически и психологически.

Нужно отдыхать регулярно и минимум два раза в год. Это позволяет мозгу переключиться, восстановить запас нейромедиаторов и нормально функционировать. Смена форм активности поможет вернуться к работе с новыми силами, позитивом и креативностью

Анна Черниговапсихолог
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«Не стоит экономить и отказываться от отпуска. Если нет финансовой возможности съездить, например, на море, можно спланировать дачный отдых, поездки по России с друзьями, прогулки по лесу или горам, экскурсии по городу. Особенно полезны пешие прогулки и плавание, поскольку они позволяют снимать накопленный стресс», — подвела итог Чернигова.

Ранее психолог Александр Коридзе назвал неочевидную причину плохого сна. Он пояснил, неудобная пижама может помешать выспаться.

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    Вера Владзиевская
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