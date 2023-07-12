Психолог раскрыл неочевидную причину плохого сна

Психолог Александр Коридзе рассказал, что помешать выспаться может неудобная пижама

Неудобная ночная одежда может мешать выспаться, рассказал психолог Александр Коридзе. Неочевидную причину плохого сна он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Многие люди спят в одежде, так как она дает им чувство психологической безопасности, говорит специалист. У некоторых даже есть любимые пижамы, которые помогают успокоиться и быстрее уснуть. Для таких людей отход ко сну — своеобразный ритуал, уверен Коридзе.

У некоторых людей это привычка из детства, которая также ассоциируется с защищенностью и беззаботностью

Александр Коридзе психолог

Однако, если одежда недостаточно комфортная, выспаться в ней не получится, продолжил собеседник «Ленты.ру». «Одежда может давить на вены, может запутываться, — говорит психолог. — Также в ней может быть слишком жарко, а это ухудшает эмоциональное состояние».

По словам Коридзе, перегрев из-за одежды — одна из распространенных причин ночного дискомфорта.

Психолог обратил внимание, что некоторые люди любят спать обнаженными, так как такой отдых ассоциируется у них со свободой. Коридзе считает, что у сна голышом нет минусов, кроме одного. «Если в семье есть дети, то уже приходится ориентироваться на них», — говорит он.

Ранее психолог Станислав Самбурский назвал плюсы и минусы сна без одежды. Он считает, что сон обнаженным помогает повысить самооценку.