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20:33, 12 июля 2023Забота о себе

Психолог раскрыл неочевидную причину плохого сна

Психолог Александр Коридзе рассказал, что помешать выспаться может неудобная пижама

Фото: Milkovasa / Shutterstock / Fotodom

Неудобная ночная одежда может мешать выспаться, рассказал психолог Александр Коридзе. Неочевидную причину плохого сна он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Многие люди спят в одежде, так как она дает им чувство психологической безопасности, говорит специалист. У некоторых даже есть любимые пижамы, которые помогают успокоиться и быстрее уснуть. Для таких людей отход ко сну — своеобразный ритуал, уверен Коридзе.

У некоторых людей это привычка из детства, которая также ассоциируется с защищенностью и беззаботностью

Александр Коридзепсихолог

Однако, если одежда недостаточно комфортная, выспаться в ней не получится, продолжил собеседник «Ленты.ру». «Одежда может давить на вены, может запутываться, — говорит психолог. — Также в ней может быть слишком жарко, а это ухудшает эмоциональное состояние».

По словам Коридзе, перегрев из-за одежды — одна из распространенных причин ночного дискомфорта.

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Психолог обратил внимание, что некоторые люди любят спать обнаженными, так как такой отдых ассоциируется у них со свободой. Коридзе считает, что у сна голышом нет минусов, кроме одного. «Если в семье есть дети, то уже приходится ориентироваться на них», — говорит он.

Ранее психолог Станислав Самбурский назвал плюсы и минусы сна без одежды. Он считает, что сон обнаженным помогает повысить самооценку.

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    Вера Владзиевская
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