Психолог Станислав Самбурский рассказал, что сон обнаженным помогает повысить самооценку

Сон обнаженным может помочь некоторым людям повысить самооценку, уверяет клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал пользу сна голышом и в одежде.

Многие люди предпочитают спать без одежды, полагая, что это улучшает их здоровье, настроение и сексуальную жизнь, рассказал психолог. По его словам, сон голышом имеет свои неожиданные плюсы и минусы. С одной стороны, он помогает расслабиться, повысить самооценку и укрепить интимные отношений с партнером.

Для некоторых людей сон голышом может быть способом выражения любви, доверия и близости. Для других — способом демонстрации своей сексуальности, привлекательности и желания. Для третьих — способом избавления от лишнего напряжения и усталости Станислав Самбурский психолог

С другой стороны, сон обнаженным может вызывать стресс, беспокойство и подвергать здоровье рискам. К тому же, сон голышом может привести к психологическому дискомфорту, если человек не уверен в своем теле или боится быть увиденным другими людьми.

Однако для некоторых людей сон голышом может стать источником страха, стыда или вины. Им это портит настроение настроение, может вызвать депрессивное состояние или даже агрессию Станислав Самбурский психолог

Самбурский добавил, что у сна голышом есть и обратная сторона. Он может привести к переохлаждению организма, особенно если спать в холодной комнате или под тонким одеялом. Привычка спать без одежды может снизить иммунитет и увеличить вероятность простудных и воспалительных заболеваний, говорит собеседник «Ленты.ру».

Сон голышом может повысить риск инфекций половых органов, если спать на не свежем или влажном постельном белье или если иметь неаккуратного партнера

Станислав Самбурский психолог

На вопрос, стоит ли спать голышом или нет, может ответить только сам человек, уверяет психолог. «Главное — слушать свое тело. Если вы чувствуете себя комфортно и счастливо без одежды, спите без нее. Если вы испытываете дискомфорт или беспокойство, не делайте этого. И помните: сон голышом не является гарантией здоровья или счастья. Он может быть только одним из факторов, влияющим на ваше состояние», — подвел итог Самбурский.

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