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18:43, 29 марта 2023Забота о себе

Психолог назвал признаки будущего домашнего тирана

Психолог Самбурский рассказал, что абьюзеры стремятся форсировать отношения

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Будущих домашних тиранов выдает их желание форсировать развитие отношений и неумение контролировать гнев. Эти и другие признаки абьюзеров клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Самбурский рассказал, что в начале отношений трудно распознать абьюзера, однако несколько тревожных сигналов можно заметить уже на этапе знакомства и переписки. По словам психолога, манипуляторы часто форсируют события, стремясь как можно быстрее вывести отношения на новый уровень, а фактически получить контроль над «жертвой». По этой же причине они стараются заполнить собой все свободное время партнера и оградить его от общения с друзьями, семьей и коллегами.

У абьюзеров часто бывают проблемы с гневом, и они могут выходить из себя по пустякам. В переписке это проявляется огромным количеством голосовых или обычных сообщений, в которых жертву грубо отчитывают, например, за запоздалый ответ, «неправильное», с точки зрения абьюзера, мнение и так далее.

Станислав Самбурскийклинический психолог

Еще один признак абьюзера — обвинительная манера общения и навязывание чувства вины. Фразы наподобие «ты заставила меня это сделать» или «ты заслужила» являются «красными флагами», после которых стоит серьезно подумать о целесообразности общения. «Абьюзеры пытаются контролировать своих партнеров. Они могут указывать, что носить, с кем разговаривать или куда идти. Они также контролируют звонки и активность в социальных сетях», — объяснил психолог.

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Специалист посоветовал не игнорировать тревожные признаки в поведении нового знакомого. Если они кажутся странными, лучше оборвать знакомство. «Не забывайте доверять своим инстинктам, установите границы, не допускайте оскорблений и при необходимости откажитесь от отношений», — заключил Самбурский.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, как распознать скрытых абьюзеров. По ее словам, их выдает желание хвалиться прошлыми отношениями перед новой избранницей.

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Екатерина Улитина
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