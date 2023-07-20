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02:43, 20 июля 2023Экономика

Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

Эксперт Иванова-Швец: с 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 1 августа текущего года пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Это происходит ежегодно, максимально выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов, напомнила экономист Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайм».

При этом точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Как отметила Иванова-Швец, прибавка может составить около 370 рублей в месяц. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, перерасчет произойдет автоматически.

«Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно», — подтвердила экономист.

Пенсия, в частности, изменится для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты. Индексация также коснется россиян, которые в предыдущем месяце достигли 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

Ранее юрист Вадим Виноградов объяснил россиянам порядок действий при получении излишней пенсии. По словам эксперта, такие начисления необходимо вернуть государству.

Ошибки при начислении пенсии случаются из-за человеческого фактора или технических сбоев, отметил Виноградов. Например, могут выявиться ошибки в сведениях, предоставленных в Соцфонд об уровне предыдущего заработка пенсионера. Или могут измениться жизненные обстоятельства, рассказал россиянам эксперт.

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    Марина Совина
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